PUNK (SPUNK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01938285$ 0.01938285 $ 0.01938285 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00036777$ 0.00036777 $ 0.00036777 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

PUNK (SPUNK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00065134. במהלך 24 השעות האחרונות, SPUNK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPUNKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01938285, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00036777.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPUNK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PUNK (SPUNK) מידע שוק

שווי שוק $ 62.21K$ 62.21K $ 62.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.21K$ 62.21K $ 62.21K אספקת מחזור 95.51M 95.51M 95.51M אספקה כוללת 95,511,640.1351717 95,511,640.1351717 95,511,640.1351717

שווי השוק הנוכחי של PUNK הוא $ 62.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPUNK הוא 95.51M, עם היצע כולל של 95511640.1351717. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.21K.