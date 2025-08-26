Pundi X PURSE (PURSE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00990304$ 0.00990304 $ 0.00990304 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.00% שינוי מחיר (7D) -33.97% שינוי מחיר (7D) -33.97%

Pundi X PURSE (PURSE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PURSE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PURSEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00990304, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PURSE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pundi X PURSE (PURSE) מידע שוק

שווי שוק $ 687.04K$ 687.04K $ 687.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M אספקת מחזור 27.46B 27.46B 27.46B אספקה כוללת 52,361,829,958.90551 52,361,829,958.90551 52,361,829,958.90551

שווי השוק הנוכחי של Pundi X PURSE הוא $ 687.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PURSE הוא 27.46B, עם היצע כולל של 52361829958.90551. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.31M.