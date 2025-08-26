עוד על PURSE

Pundi X PURSE סֵמֶל

Pundi X PURSE מחיר (PURSE)

לא רשום

1 PURSE ל USDמחיר חי:

--
----
-1.00%1D
mexc
USD
Pundi X PURSE (PURSE) טבלת מחירים חיה
Pundi X PURSE (PURSE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00990304
$ 0.00990304$ 0.00990304

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.00%

-33.97%

-33.97%

Pundi X PURSE (PURSE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PURSE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PURSEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00990304, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PURSE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pundi X PURSE (PURSE) מידע שוק

$ 687.04K
$ 687.04K$ 687.04K

--
----

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

27.46B
27.46B 27.46B

52,361,829,958.90551
52,361,829,958.90551 52,361,829,958.90551

שווי השוק הנוכחי של Pundi X PURSE הוא $ 687.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PURSE הוא 27.46B, עם היצע כולל של 52361829958.90551. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.31M.

Pundi X PURSE (PURSE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pundi X PURSEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPundi X PURSE ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPundi X PURSE ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pundi X PURSEל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.00%
30 ימים$ 0-30.19%
60 ימים$ 0-30.39%
90 ימים$ 0--

מה זהPundi X PURSE (PURSE)

$PURSE, the Pundi X reward token, is now available on both BEP20 and Pundi X Chain. The purpose of the token is to incentivize XPOS usage, expand Pundi X Chain’s ecosystem and increase $PUNDIX value through rewards, gamification (lucky draw / lottery), discount vouchers and redemption for NFTs and other tokens. $PURSE can be sent between Pundi X Chain and Binance Smart Chain. There’s no pre-minted tokens or allocation in any form for the team. All initial supply goes to $PUNDIX holders and for absorbing $NPXSXEM tokens, thus sunsetting our support for $NPXSXEM.

Pundi X PURSE (PURSE) משאב

האתר הרשמי

Pundi X PURSEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pundi X PURSE (PURSE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pundi X PURSE (PURSE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pundi X PURSE.

בדוק את Pundi X PURSE תחזית המחיר עכשיו‏!

PURSE למטבעות מקומיים

Pundi X PURSE (PURSE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pundi X PURSE (PURSE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PURSE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pundi X PURSE (PURSE)

כמה שווה Pundi X PURSE (PURSE) היום?
החי PURSEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PURSE ל USD?
המחיר הנוכחי של PURSE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pundi X PURSE?
שווי השוק של PURSE הוא $ 687.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PURSE?
ההיצע במחזור של PURSE הוא 27.46B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PURSE?
‏‏PURSE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00990304 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PURSE?
PURSE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PURSE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PURSE הוא -- USD.
האם PURSE יעלה השנה?
PURSE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PURSE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Pundi X PURSE (PURSE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

