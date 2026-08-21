Punchy Puff מחיר היום

מחיר Punchy Puff (PUNCHY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUNCHY ל USD הוא $ 0 לכל PUNCHY.

Punchy Puff כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 44,639, עם היצע במחזור של 500.00M PUNCHY. ב‑24 השעות האחרונות, PUNCHY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PUNCHY נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו +21.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Punchy Puff (PUNCHY) מידע שוק

שווי שוק $ 44.64K$ 44.64K $ 44.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.64K$ 44.64K $ 44.64K אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 499,996,580.132672 499,996,580.132672 499,996,580.132672

שווי השוק הנוכחי של Punchy Puff הוא $ 44.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUNCHY הוא 500.00M, עם היצע כולל של 499996580.132672. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.64K.