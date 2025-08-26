עוד על PUNCH

Punching Cat סֵמֶל

Punching Cat מחיר (PUNCH)

לא רשום

1 PUNCH ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
USD
Punching Cat (PUNCH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:21:34 (UTC+8)

Punching Cat (PUNCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.37%

-4.37%

Punching Cat (PUNCH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUNCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUNCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUNCH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Punching Cat (PUNCH) מידע שוק

$ 29.45K
$ 29.45K$ 29.45K

--
----

$ 29.45K
$ 29.45K$ 29.45K

599.24M
599.24M 599.24M

599,242,615.573817
599,242,615.573817 599,242,615.573817

שווי השוק הנוכחי של Punching Cat הוא $ 29.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUNCH הוא 599.24M, עם היצע כולל של 599242615.573817. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.45K.

Punching Cat (PUNCH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Punching Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPunching Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPunching Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Punching Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-13.81%
60 ימים$ 0+4.07%
90 ימים$ 0--

מה זהPunching Cat (PUNCH)

The Punching Cat memecoin draws its inspiration from the popular X account @punchingcat, known for its viral content featuring a cat in various scenarios. This account has captured the hearts of cat lovers and meme enthusiasts alike. The mascot for the Punching Cat memecoin is envisioned as a cute, animated cat with oversized, exaggerated paws always in a punching motion. Community took over this token when original dev sold first day. We updated dextools. https://dexscreener.com/solana/ecftij2mtlezqnhpgvrqstuouijyjyhn7qegcxzc8jby Its a Solana memecoin traded on Raydium and agregators like Jupiter.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Punching Cat (PUNCH) משאב

האתר הרשמי

Punching Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Punching Cat (PUNCH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Punching Cat (PUNCH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Punching Cat.

בדוק את Punching Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

PUNCH למטבעות מקומיים

Punching Cat (PUNCH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Punching Cat (PUNCH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PUNCH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Punching Cat (PUNCH)

כמה שווה Punching Cat (PUNCH) היום?
החי PUNCHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PUNCH ל USD?
המחיר הנוכחי של PUNCH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Punching Cat?
שווי השוק של PUNCH הוא $ 29.45K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PUNCH?
ההיצע במחזור של PUNCH הוא 599.24M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PUNCH?
‏‏PUNCH השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PUNCH?
PUNCH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PUNCH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PUNCH הוא -- USD.
האם PUNCH יעלה השנה?
PUNCH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PUNCH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
