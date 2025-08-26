עוד על PGC

Pumps Gone Crazy סֵמֶל

Pumps Gone Crazy מחיר (PGC)

לא רשום

1 PGC ל USDמחיר חי:

--
----
-8.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Pumps Gone Crazy (PGC) טבלת מחירים חיה
Pumps Gone Crazy (PGC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00105421
$ 0.00105421$ 0.00105421

$ 0
$ 0$ 0

--

-8.15%

-7.06%

-7.06%

Pumps Gone Crazy (PGC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PGC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PGCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00105421, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PGC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -8.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pumps Gone Crazy (PGC) מידע שוק

$ 12.97K
$ 12.97K$ 12.97K

--
----

$ 12.97K
$ 12.97K$ 12.97K

999.51M
999.51M 999.51M

999,513,864.322022
999,513,864.322022 999,513,864.322022

שווי השוק הנוכחי של Pumps Gone Crazy הוא $ 12.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PGC הוא 999.51M, עם היצע כולל של 999513864.322022. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.97K.

Pumps Gone Crazy (PGC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pumps Gone Crazyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPumps Gone Crazy ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPumps Gone Crazy ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pumps Gone Crazyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.15%
30 ימים$ 0-48.42%
60 ימים$ 0-97.34%
90 ימים$ 0--

מה זהPumps Gone Crazy (PGC)

Pumps Gone Crazy (PGC) Pump.fun, with its innovative approach to token launches and community-driven excitement, truly captured our imagination. This passion is exactly what ignited the creation of Pumps Gone Crazy (PGC)! More than just another cryptocurrency, PGC is a vibrant homage to the thrilling, high-energy world of pump.fun. It's designed to be a rallying cry for every single enthusiast who has ever felt the rush of a successful pump. But PGC is more than just a symbol of our shared excitement; it's a meticulously crafted treasure chest, brimming with potential and ready to be plundered by our dedicated members. We're building a community where active participation is not just encouraged, but rewarded, ensuring that those who contribute to the PGC ecosystem truly reap the benefits. Get ready to dive headfirst into the craziest pump party you've ever experienced, where the energy is contagious, the potential is limitless, and the fun never stops! This isn't just a token; it's an invitation to an unforgettable journey into the heart of what makes crypto exciting.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Pumps Gone Crazy (PGC) משאב

האתר הרשמי

Pumps Gone Crazyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pumps Gone Crazy (PGC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pumps Gone Crazy (PGC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pumps Gone Crazy.

בדוק את Pumps Gone Crazy תחזית המחיר עכשיו‏!

PGC למטבעות מקומיים

Pumps Gone Crazy (PGC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pumps Gone Crazy (PGC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PGC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pumps Gone Crazy (PGC)

כמה שווה Pumps Gone Crazy (PGC) היום?
החי PGCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PGC ל USD?
המחיר הנוכחי של PGC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pumps Gone Crazy?
שווי השוק של PGC הוא $ 12.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PGC?
ההיצע במחזור של PGC הוא 999.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PGC?
‏‏PGC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00105421 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PGC?
PGC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PGC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PGC הוא -- USD.
האם PGC יעלה השנה?
PGC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PGC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.