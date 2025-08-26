Pumphotel (PH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00004799
המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000683
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) --
שינוי מחיר (7D) 0.00%

Pumphotel (PH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000748. במהלך 24 השעות האחרונות, PH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00004799, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000683.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pumphotel (PH) מידע שוק

שווי שוק $ 7.25K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.25K
אספקת מחזור 969.56M
אספקה כוללת 969,560,705.899373

שווי השוק הנוכחי של Pumphotel הוא $ 7.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PH הוא 969.56M, עם היצע כולל של 969560705.899373. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.25K.