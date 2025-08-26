PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0030988$ 0.0030988 $ 0.0030988 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.23% שינוי מחיר (1D) -0.62% שינוי מחיר (7D) +13.25% שינוי מחיר (7D) +13.25%

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUMPTRUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUMPTRUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0030988, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUMPTRUMP השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -0.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) מידע שוק

שווי שוק $ 8.32K$ 8.32K $ 8.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.32K$ 8.32K $ 8.32K אספקת מחזור 999.55M 999.55M 999.55M אספקה כוללת 999,549,414.879345 999,549,414.879345 999,549,414.879345

שווי השוק הנוכחי של PUMP TRUMP הוא $ 8.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUMPTRUMP הוא 999.55M, עם היצע כולל של 999549414.879345. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.32K.