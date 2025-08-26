עוד על PUMPTRUMP

PUMPTRUMP מידע על מחיר

PUMPTRUMP אתר רשמי

PUMPTRUMP טוקניומיקה

PUMPTRUMP תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

PUMP TRUMP סֵמֶל

PUMP TRUMP מחיר (PUMPTRUMP)

לא רשום

1 PUMPTRUMP ל USDמחיר חי:

--
----
-0.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:06:52 (UTC+8)

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0030988
$ 0.0030988$ 0.0030988

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

-0.62%

+13.25%

+13.25%

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUMPTRUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUMPTRUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0030988, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUMPTRUMP השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -0.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) מידע שוק

$ 8.32K
$ 8.32K$ 8.32K

--
----

$ 8.32K
$ 8.32K$ 8.32K

999.55M
999.55M 999.55M

999,549,414.879345
999,549,414.879345 999,549,414.879345

שווי השוק הנוכחי של PUMP TRUMP הוא $ 8.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUMPTRUMP הוא 999.55M, עם היצע כולל של 999549414.879345. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.32K.

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PUMP TRUMPל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPUMP TRUMP ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPUMP TRUMP ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PUMP TRUMPל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.62%
30 ימים$ 0-4.48%
60 ימים$ 0+39.15%
90 ימים$ 0--

מה זהPUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) משאב

האתר הרשמי

PUMP TRUMPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PUMP TRUMP.

בדוק את PUMP TRUMP תחזית המחיר עכשיו‏!

PUMPTRUMP למטבעות מקומיים

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PUMPTRUMP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

כמה שווה PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) היום?
החי PUMPTRUMPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PUMPTRUMP ל USD?
המחיר הנוכחי של PUMPTRUMP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PUMP TRUMP?
שווי השוק של PUMPTRUMP הוא $ 8.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PUMPTRUMP?
ההיצע במחזור של PUMPTRUMP הוא 999.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PUMPTRUMP?
‏‏PUMPTRUMP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0030988 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PUMPTRUMP?
PUMPTRUMP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PUMPTRUMP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PUMPTRUMP הוא -- USD.
האם PUMPTRUMP יעלה השנה?
PUMPTRUMP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PUMPTRUMP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:06:52 (UTC+8)

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.