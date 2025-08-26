PULSAR (PLSR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03792595$ 0.03792595 $ 0.03792595 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

PULSAR (PLSR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0015197. במהלך 24 השעות האחרונות, PLSR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLSRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03792595, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLSR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PULSAR (PLSR) מידע שוק

שווי שוק $ 389.92K$ 389.92K $ 389.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M אספקת מחזור 256.58M 256.58M 256.58M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PULSAR הוא $ 389.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLSR הוא 256.58M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.52M.