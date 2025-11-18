Pug Inu מחיר היום

מחיר Pug Inu (PUG) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 10.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUG ל USD הוא -- לכל PUG.

Pug Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 60,089, עם היצע במחזור של 354.57T PUG. ב‑24 השעות האחרונות, PUG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PUG נע ב +0.17% בשעה האחרונה ו -22.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pug Inu (PUG) מידע שוק

שווי שוק $ 60.09K$ 60.09K $ 60.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.09K$ 60.09K $ 60.09K אספקת מחזור 354.57T 354.57T 354.57T אספקה כוללת 354,571,544,105,693.44 354,571,544,105,693.44 354,571,544,105,693.44

שווי השוק הנוכחי של Pug Inu הוא $ 60.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUG הוא 354.57T, עם היצע כולל של 354571544105693.44. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.09K.