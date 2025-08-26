PUCCA ($PUCCA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00002381 גבוה 24 שעות $ 0.00002613 שיא כל הזמנים $ 0.00459185 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001201 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.69% שינוי מחיר (1D) -8.03% שינוי מחיר (7D) -21.15%

PUCCA ($PUCCA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002403. במהלך 24 השעות האחרונות, $PUCCA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002381 לבין שיא של $ 0.00002613, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $PUCCAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00459185, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001201.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $PUCCA השתנה ב -0.69% במהלך השעה האחרונה, -8.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PUCCA ($PUCCA) מידע שוק

שווי שוק $ 20.19K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.19K אספקת מחזור 840.00M אספקה כוללת 839,999,981.1

שווי השוק הנוכחי של PUCCA הוא $ 20.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $PUCCA הוא 840.00M, עם היצע כולל של 839999981.1. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.19K.