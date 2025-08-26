PUBLC (PUBLX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01290746$ 0.01290746 $ 0.01290746 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00010185$ 0.00010185 $ 0.00010185 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

PUBLC (PUBLX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0001335. במהלך 24 השעות האחרונות, PUBLX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUBLXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01290746, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00010185.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUBLX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PUBLC (PUBLX) מידע שוק

שווי שוק $ 49.03K$ 49.03K $ 49.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.35M$ 13.35M $ 13.35M אספקת מחזור 367.28M 367.28M 367.28M אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PUBLC הוא $ 49.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUBLX הוא 367.28M, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.35M.