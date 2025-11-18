Pubhouse Dominance Index מחיר היום

מחיר Pubhouse Dominance Index (PUB) בזמן אמת היום הוא $ 0.00019873, עם שינוי של 8.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUB ל USD הוא $ 0.00019873 לכל PUB.

Pubhouse Dominance Index כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 194,165, עם היצע במחזור של 975.35M PUB. ב‑24 השעות האחרונות, PUB סחר בין $ 0.00019241 (נמוך) ל $ 0.00021973 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00208552, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00015335.

ביצועים לטווח קצר, PUB נע ב +0.18% בשעה האחרונה ו -35.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pubhouse Dominance Index (PUB) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Pubhouse Dominance Index הוא $ 194.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUB הוא 975.35M, עם היצע כולל של 975350230.661. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 194.17K.