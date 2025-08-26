עוד על PSY

PsyNova Token סֵמֶל

PsyNova Token מחיר (PSY)

לא רשום

1 PSY ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
PsyNova Token (PSY) טבלת מחירים חיה
PsyNova Token (PSY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.63%

-0.63%

PsyNova Token (PSY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PSY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PSYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PSY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PsyNova Token (PSY) מידע שוק

$ 23.31K
$ 23.31K$ 23.31K

--
----

$ 23.31K
$ 23.31K$ 23.31K

999.06M
999.06M 999.06M

999,055,541.477968
999,055,541.477968 999,055,541.477968

שווי השוק הנוכחי של PsyNova Token הוא $ 23.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PSY הוא 999.06M, עם היצע כולל של 999055541.477968. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.31K.

PsyNova Token (PSY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PsyNova Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPsyNova Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPsyNova Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PsyNova Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-2.27%
60 ימים$ 0+11.08%
90 ימים$ 0--

מה זהPsyNova Token (PSY)

PsyNova is a high-performance framework that simplifies AI deployment, empowering users to build and manage intelligent agents for diverse applications. Powered by advanced Large Language Models and robust API/WebSocket integrations, it offers seamless customization and workflow embedding for both beginners and experts. With its advanced capabilities, PsyNova enables users to design, deploy, and manage intelligent agents tailored for versatile use cases, powered by state-of-the-art large language models (LLMs) and robust API support.

PsyNova Token (PSY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

PsyNova Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PsyNova Token (PSY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PsyNova Token (PSY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PsyNova Token.

בדוק את PsyNova Token תחזית המחיר עכשיו‏!

PSY למטבעות מקומיים

PsyNova Token (PSY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PsyNova Token (PSY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PSY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PsyNova Token (PSY)

כמה שווה PsyNova Token (PSY) היום?
החי PSYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PSY ל USD?
המחיר הנוכחי של PSY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PsyNova Token?
שווי השוק של PSY הוא $ 23.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PSY?
ההיצע במחזור של PSY הוא 999.06M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PSY?
‏‏PSY השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PSY?
PSY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PSY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PSY הוא -- USD.
האם PSY יעלה השנה?
PSY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PSY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:21:02 (UTC+8)

PsyNova Token (PSY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

