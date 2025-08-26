Psy The Cat (PSYCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.41% שינוי מחיר (1D) -0.96% שינוי מחיר (7D) -6.09%

Psy The Cat (PSYCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PSYCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PSYCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PSYCAT השתנה ב +1.41% במהלך השעה האחרונה, -0.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Psy The Cat (PSYCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 20.81K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.81K אספקת מחזור 998.42M אספקה כוללת 998,419,950.893588

שווי השוק הנוכחי של Psy The Cat הוא $ 20.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PSYCAT הוא 998.42M, עם היצע כולל של 998419950.893588. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.81K.