Psy The Cat מחיר (PSYCAT)
+1.41%
-0.96%
-6.09%
-6.09%
Psy The Cat (PSYCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PSYCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PSYCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PSYCAT השתנה ב +1.41% במהלך השעה האחרונה, -0.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Psy The Cat הוא $ 20.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PSYCAT הוא 998.42M, עם היצע כולל של 998419950.893588. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.81K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Psy The Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPsy The Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPsy The Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Psy The Catל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.96%
|30 ימים
|$ 0
|+99.29%
|60 ימים
|$ 0
|+149.43%
|90 ימים
|$ 0
|--
PSYCAT is an innovative art-based meme-coin launched on the Solana blockchain through Pump.fun, aimed at merging the world of digital art with cryptocurrency. The project centers around Psy, a charismatic, anthropomorphic white cat, who navigates the crypto landscape. Each day, Psy's adventures are captured in vibrant, engaging art pieces and shared as memes, fostering a lively community engagement and making the crypto experience more accessible and entertaining. As Psy explores various artistic realms and crypto-related scenarios, he brings with him a light-hearted, creative spirit that defines the PSYCAT project. This idea is not just about a meme-coin but about building a culture of creativity and community. PSYCAT promises to be a dynamic part of the growing intersection of art and technology, encouraging participation from both meme-coin traders and art lovers.
