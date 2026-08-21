pSTAKE Finance מחיר היום

מחיר pSTAKE Finance (PSTAKE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PSTAKE ל USD הוא $ 0 לכל PSTAKE.

pSTAKE Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 47,627, עם היצע במחזור של 439.65M PSTAKE. ב‑24 השעות האחרונות, PSTAKE סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.21, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PSTAKE נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 15.43.

pSTAKE Finance (PSTAKE) מידע שוק

שווי שוק $ 47.63K$ 47.63K $ 47.63K נפח (24 שעות) $ 15.43$ 15.43 $ 15.43 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.17K$ 54.17K $ 54.17K אספקת מחזור 439.65M 439.65M 439.65M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של pSTAKE Finance הוא $ 47.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.43. ההיצע במחזור של PSTAKE הוא 439.65M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.17K.