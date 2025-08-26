PssyMonstr (PSSYMONSTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00318375$ 0.00318375 $ 0.00318375 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

PssyMonstr (PSSYMONSTR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PSSYMONSTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PSSYMONSTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00318375, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PSSYMONSTR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PssyMonstr (PSSYMONSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K אספקת מחזור 998.89M 998.89M 998.89M אספקה כוללת 998,892,827.0 998,892,827.0 998,892,827.0

שווי השוק הנוכחי של PssyMonstr הוא $ 12.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PSSYMONSTR הוא 998.89M, עם היצע כולל של 998892827.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.15K.