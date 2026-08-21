psa10 coin מחיר היום

מחיר psa10 coin (GRAIL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRAIL ל USD הוא $ 0 לכל GRAIL.

psa10 coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,642.66, עם היצע במחזור של 999.31M GRAIL. ב‑24 השעות האחרונות, GRAIL סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00133681, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GRAIL נע ב -- בשעה האחרונה ו +18.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

psa10 coin (GRAIL) מידע שוק

שווי שוק $ 15.64K$ 15.64K $ 15.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.64K$ 15.64K $ 15.64K אספקת מחזור 999.31M 999.31M 999.31M אספקה כוללת 999,309,877.066158 999,309,877.066158 999,309,877.066158

שווי השוק הנוכחי של psa10 coin הוא $ 15.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRAIL הוא 999.31M, עם היצע כולל של 999309877.066158. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.64K.