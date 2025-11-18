Pryzm מחיר היום

מחיר Pryzm (PRYZM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00128434, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRYZM ל USD הוא $ 0.00128434 לכל PRYZM.

Pryzm כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 319,380, עם היצע במחזור של 248.67M PRYZM. ב‑24 השעות האחרונות, PRYZM סחר בין $ 0.00124993 (נמוך) ל $ 0.00128654 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.120383, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00080626.

ביצועים לטווח קצר, PRYZM נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו -8.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pryzm (PRYZM) מידע שוק

שווי שוק $ 319.38K$ 319.38K $ 319.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M אספקת מחזור 248.67M 248.67M 248.67M אספקה כוללת 1,059,971,941.543723 1,059,971,941.543723 1,059,971,941.543723

