Prove Mom Wrong ($PMW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Prove Mom Wrong ($PMW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $PMW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $PMWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $PMW השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Prove Mom Wrong ($PMW) מידע שוק

שווי שוק $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K אספקת מחזור 999.60M 999.60M 999.60M אספקה כוללת 999,602,223.268761 999,602,223.268761 999,602,223.268761

שווי השוק הנוכחי של Prove Mom Wrong הוא $ 7.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $PMW הוא 999.60M, עם היצע כולל של 999602223.268761. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.45K.