Proof Of Bagwork מחיר היום

מחיר Proof Of Bagwork (POB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POB ל USD הוא $ 0 לכל POB.

Proof Of Bagwork כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,745.24, עם היצע במחזור של 999.70M POB. ב‑24 השעות האחרונות, POB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00149653, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POB נע ב -5.75% בשעה האחרונה ו -58.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Proof Of Bagwork (POB) מידע שוק

שווי שוק $ 16.75K$ 16.75K $ 16.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.75K$ 16.75K $ 16.75K אספקת מחזור 999.70M 999.70M 999.70M אספקה כוללת 999,697,959.613267 999,697,959.613267 999,697,959.613267

שווי השוק הנוכחי של Proof Of Bagwork הוא $ 16.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POB הוא 999.70M, עם היצע כולל של 999697959.613267. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.75K.