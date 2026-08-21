PrompTale AI מחיר היום

מחיר PrompTale AI (TALE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TALE ל USD הוא $ 0 לכל TALE.

PrompTale AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 47,986, עם היצע במחזור של 51.20M TALE. ב‑24 השעות האחרונות, TALE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.56, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TALE נע ב -2.73% בשעה האחרונה ו +0.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.09K.

PrompTale AI (TALE) מידע שוק

שווי שוק $ 47.99K$ 47.99K $ 47.99K נפח (24 שעות) $ 4.09K$ 4.09K $ 4.09K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 468.62K$ 468.62K $ 468.62K אספקת מחזור 51.20M 51.20M 51.20M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PrompTale AI הוא $ 47.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.09K. ההיצע במחזור של TALE הוא 51.20M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 468.62K.