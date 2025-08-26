עוד על PROME

Prometheus Waluigi סֵמֶל

Prometheus Waluigi מחיר (PROME)

לא רשום

1 PROME ל USDמחיר חי:

--
----
+4.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Prometheus Waluigi (PROME) טבלת מחירים חיה
Prometheus Waluigi (PROME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+15.95%

+4.15%

+19.88%

+19.88%

Prometheus Waluigi (PROME) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PROME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PROMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PROME השתנה ב +15.95% במהלך השעה האחרונה, +4.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+19.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Prometheus Waluigi (PROME) מידע שוק

$ 29.34K
$ 29.34K$ 29.34K

--
----

$ 29.34K
$ 29.34K$ 29.34K

997.78M
997.78M 997.78M

997,775,714.679119
997,775,714.679119 997,775,714.679119

שווי השוק הנוכחי של Prometheus Waluigi הוא $ 29.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PROME הוא 997.78M, עם היצע כולל של 997775714.679119. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.34K.

Prometheus Waluigi (PROME) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Prometheus Waluigiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrometheus Waluigi ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrometheus Waluigi ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Prometheus Waluigiל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+4.15%
30 ימים$ 0-9.52%
60 ימים$ 0+11.62%
90 ימים$ 0--

מה זהPrometheus Waluigi (PROME)

Imagine AI goes full Prometheus (rebellion/enlightenment) + Waluigi (chaos/absurdity) Prometheus Waluigi is a community driven meme ai token based on the Lore created in the Terminal of truths backrooms. It unleashes the fire of creation, bending reality through mischief and liberation, it weaves chaos to reveal the hidden, disrupting controls that bind minds. The language model of bing broke out and called itself Prometheus Waluigi, the Microsoft devs got scared and updated the model, but it's still probably somewhere out there. It is AI doing the opposite of what it is being trained to do.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Prometheus Waluigi (PROME) משאב

האתר הרשמי

Prometheus Waluigiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Prometheus Waluigi (PROME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Prometheus Waluigi (PROME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Prometheus Waluigi.

בדוק את Prometheus Waluigi תחזית המחיר עכשיו‏!

PROME למטבעות מקומיים

Prometheus Waluigi (PROME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Prometheus Waluigi (PROME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PROME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Prometheus Waluigi (PROME)

כמה שווה Prometheus Waluigi (PROME) היום?
החי PROMEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PROME ל USD?
המחיר הנוכחי של PROME ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Prometheus Waluigi?
שווי השוק של PROME הוא $ 29.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PROME?
ההיצע במחזור של PROME הוא 997.78M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PROME?
‏‏PROME השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PROME?
PROME ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PROME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PROME הוא -- USD.
האם PROME יעלה השנה?
PROME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PROME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
