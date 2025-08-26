Prometheus Waluigi (PROME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +15.95% שינוי מחיר (1D) +4.15% שינוי מחיר (7D) +19.88% שינוי מחיר (7D) +19.88%

Prometheus Waluigi (PROME) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PROME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PROMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PROME השתנה ב +15.95% במהלך השעה האחרונה, +4.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+19.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Prometheus Waluigi (PROME) מידע שוק

שווי שוק $ 29.34K$ 29.34K $ 29.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.34K$ 29.34K $ 29.34K אספקת מחזור 997.78M 997.78M 997.78M אספקה כוללת 997,775,714.679119 997,775,714.679119 997,775,714.679119

שווי השוק הנוכחי של Prometheus Waluigi הוא $ 29.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PROME הוא 997.78M, עם היצע כולל של 997775714.679119. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.34K.