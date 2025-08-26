Prol AI (PROL) מידע על מחיר (USD)

Prol AI (PROL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PROL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PROLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00174475, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PROL השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -5.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Prol AI (PROL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Prol AI הוא $ 16.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PROL הוא 946.54M, עם היצע כולל של 981148635.583722. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.66K.