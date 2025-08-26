עוד על PROJECT89

Project89 סֵמֶל

Project89 מחיר (PROJECT89)

לא רשום

1 PROJECT89 ל USDמחיר חי:

$0.00864893
-14.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Project89 (PROJECT89) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:50:42 (UTC+8)

Project89 (PROJECT89) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00846259
24 שעות נמוך
$ 0.01030312
גבוה 24 שעות

$ 0.00846259

$ 0.01030312

$ 0.100625

$ 0.00116525

-1.69%

-14.14%

-17.04%

-17.04%

Project89 (PROJECT89) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00864893. במהלך 24 השעות האחרונות, PROJECT89 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00846259 לבין שיא של $ 0.01030312, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PROJECT89השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.100625, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00116525.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PROJECT89 השתנה ב -1.69% במהלך השעה האחרונה, -14.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Project89 (PROJECT89) מידע שוק

$ 8.62M

--
----

$ 8.62M

999.88M
999.88M

999,879,763.107008
999,879,763.107008

שווי השוק הנוכחי של Project89 הוא $ 8.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PROJECT89 הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999879763.107008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.62M.

Project89 (PROJECT89) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Project89ל USDהיה $ -0.001424794786773018.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלProject89 ל USDהיה . $ -0.0024394756.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלProject89 ל USDהיה $ +0.0273191537.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Project89ל USDהיה $ +0.0055828184564002603.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001424794786773018-14.14%
30 ימים$ -0.0024394756-28.20%
60 ימים$ +0.0273191537+315.87%
90 ימים$ +0.0055828184564002603+182.08%

מה זהProject89 (PROJECT89)

Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance. Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance, complete

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Project89 (PROJECT89) משאב

האתר הרשמי

Project89תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Project89 (PROJECT89) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Project89 (PROJECT89) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Project89.

בדוק את Project89 תחזית המחיר עכשיו‏!

PROJECT89 למטבעות מקומיים

Project89 (PROJECT89) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Project89 (PROJECT89) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PROJECT89 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Project89 (PROJECT89)

כמה שווה Project89 (PROJECT89) היום?
החי PROJECT89המחיר ב USD הוא 0.00864893 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PROJECT89 ל USD?
המחיר הנוכחי של PROJECT89 ל USD הוא $ 0.00864893. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Project89?
שווי השוק של PROJECT89 הוא $ 8.62M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PROJECT89?
ההיצע במחזור של PROJECT89 הוא 999.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PROJECT89?
‏‏PROJECT89 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.100625 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PROJECT89?
PROJECT89 ‏‏רשם מחירATL של 0.00116525 USD.
מהו נפח המסחר של PROJECT89?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PROJECT89 הוא -- USD.
האם PROJECT89 יעלה השנה?
PROJECT89 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PROJECT89 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:50:42 (UTC+8)

Project89 (PROJECT89) עדכונים חשובים מהתעשייה

