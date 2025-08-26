Project89 (PROJECT89) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00846259 $ 0.00846259 $ 0.00846259 24 שעות נמוך $ 0.01030312 $ 0.01030312 $ 0.01030312 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00846259$ 0.00846259 $ 0.00846259 גבוה 24 שעות $ 0.01030312$ 0.01030312 $ 0.01030312 שיא כל הזמנים $ 0.100625$ 0.100625 $ 0.100625 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00116525$ 0.00116525 $ 0.00116525 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.69% שינוי מחיר (1D) -14.14% שינוי מחיר (7D) -17.04% שינוי מחיר (7D) -17.04%

Project89 (PROJECT89) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00864893. במהלך 24 השעות האחרונות, PROJECT89 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00846259 לבין שיא של $ 0.01030312, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PROJECT89השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.100625, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00116525.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PROJECT89 השתנה ב -1.69% במהלך השעה האחרונה, -14.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Project89 (PROJECT89) מידע שוק

שווי שוק $ 8.62M$ 8.62M $ 8.62M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.62M$ 8.62M $ 8.62M אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,879,763.107008 999,879,763.107008 999,879,763.107008

שווי השוק הנוכחי של Project89 הוא $ 8.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PROJECT89 הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999879763.107008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.62M.