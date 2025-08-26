Project Nostradamus ($AMEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00456321 $ 0.00456321 $ 0.00456321 24 שעות נמוך $ 0.00490914 $ 0.00490914 $ 0.00490914 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00456321$ 0.00456321 $ 0.00456321 גבוה 24 שעות $ 0.00490914$ 0.00490914 $ 0.00490914 שיא כל הזמנים $ 0.280498$ 0.280498 $ 0.280498 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00431841$ 0.00431841 $ 0.00431841 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.71% שינוי מחיר (1D) -4.89% שינוי מחיר (7D) -20.59% שינוי מחיר (7D) -20.59%

Project Nostradamus ($AMEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00466032. במהלך 24 השעות האחרונות, $AMEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00456321 לבין שיא של $ 0.00490914, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $AMENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.280498, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00431841.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $AMEN השתנה ב +0.71% במהלך השעה האחרונה, -4.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Project Nostradamus ($AMEN) מידע שוק

שווי שוק $ 98.12K$ 98.12K $ 98.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 98.12K$ 98.12K $ 98.12K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Project Nostradamus הוא $ 98.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $AMEN הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 98.12K.