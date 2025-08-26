עוד על $AMEN

Project Nostradamus סֵמֶל

Project Nostradamus מחיר ($AMEN)

לא רשום

1 $AMEN ל USDמחיר חי:

$0.00467239
-4.60%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Project Nostradamus ($AMEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:35:59 (UTC+8)

Project Nostradamus ($AMEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00456321
24 שעות נמוך
$ 0.00490914
גבוה 24 שעות

$ 0.00456321

$ 0.00490914

$ 0.280498

$ 0.00431841

+0.71%

-4.89%

-20.59%

-20.59%

Project Nostradamus ($AMEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00466032. במהלך 24 השעות האחרונות, $AMEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00456321 לבין שיא של $ 0.00490914, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $AMENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.280498, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00431841.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $AMEN השתנה ב +0.71% במהלך השעה האחרונה, -4.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Project Nostradamus ($AMEN) מידע שוק

$ 98.12K

--
$ 98.12K

21.00M

21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Project Nostradamus הוא $ 98.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $AMEN הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 98.12K.

Project Nostradamus ($AMEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Project Nostradamusל USDהיה $ -0.000239795550578931.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלProject Nostradamus ל USDהיה . $ -0.0022922916.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלProject Nostradamus ל USDהיה $ -0.0027003017.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Project Nostradamusל USDהיה $ +0.000041399283524073.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000239795550578931-4.89%
30 ימים$ -0.0022922916-49.18%
60 ימים$ -0.0027003017-57.94%
90 ימים$ +0.000041399283524073+0.90%

מה זהProject Nostradamus ($AMEN)

Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets. By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations. It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Project Nostradamus ($AMEN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Project Nostradamusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Project Nostradamus ($AMEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Project Nostradamus ($AMEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Project Nostradamus.

בדוק את Project Nostradamus תחזית המחיר עכשיו‏!

$AMEN למטבעות מקומיים

Project Nostradamus ($AMEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Project Nostradamus ($AMEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $AMEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Project Nostradamus ($AMEN)

כמה שווה Project Nostradamus ($AMEN) היום?
החי $AMENהמחיר ב USD הוא 0.00466032 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $AMEN ל USD?
המחיר הנוכחי של $AMEN ל USD הוא $ 0.00466032. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Project Nostradamus?
שווי השוק של $AMEN הוא $ 98.12K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $AMEN?
ההיצע במחזור של $AMEN הוא 21.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $AMEN?
‏‏$AMEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.280498 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $AMEN?
$AMEN ‏‏רשם מחירATL של 0.00431841 USD.
מהו נפח המסחר של $AMEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $AMEN הוא -- USD.
האם $AMEN יעלה השנה?
$AMEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $AMEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:35:59 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.