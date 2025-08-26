PROFIT AI (PROFIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01615378 גבוה 24 שעות $ 0.01799403 שיא כל הזמנים $ 0.0411361 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01214752 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.84% שינוי מחיר (1D) -8.21% שינוי מחיר (7D) -10.26%

PROFIT AI (PROFIT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01649583. במהלך 24 השעות האחרונות, PROFIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01615378 לבין שיא של $ 0.01799403, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PROFITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0411361, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01214752.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PROFIT השתנה ב +0.84% במהלך השעה האחרונה, -8.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PROFIT AI (PROFIT) מידע שוק

שווי שוק $ 164.79K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 164.79K אספקת מחזור 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PROFIT AI הוא $ 164.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PROFIT הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 164.79K.