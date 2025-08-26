עוד על PROFIT

PROFIT AI סֵמֶל

PROFIT AI מחיר (PROFIT)

לא רשום

1 PROFIT ל USDמחיר חי:

-8.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
PROFIT AI (PROFIT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:35:52 (UTC+8)

PROFIT AI (PROFIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.84%

-8.21%

-10.26%

-10.26%

PROFIT AI (PROFIT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01649583. במהלך 24 השעות האחרונות, PROFIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01615378 לבין שיא של $ 0.01799403, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PROFITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0411361, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01214752.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PROFIT השתנה ב +0.84% במהלך השעה האחרונה, -8.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PROFIT AI (PROFIT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של PROFIT AI הוא $ 164.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PROFIT הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 164.79K.

PROFIT AI (PROFIT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PROFIT AIל USDהיה $ -0.00147561244669351.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPROFIT AI ל USDהיה . $ -0.0029890905.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPROFIT AI ל USDהיה $ -0.0033493133.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PROFIT AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00147561244669351-8.21%
30 ימים$ -0.0029890905-18.12%
60 ימים$ -0.0033493133-20.30%
90 ימים$ 0--

מה זהPROFIT AI (PROFIT)

$PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it’s an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

PROFIT AI (PROFIT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

PROFIT AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PROFIT AI (PROFIT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PROFIT AI (PROFIT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PROFIT AI.

בדוק את PROFIT AI תחזית המחיר עכשיו‏!

PROFIT למטבעות מקומיים

PROFIT AI (PROFIT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PROFIT AI (PROFIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PROFIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PROFIT AI (PROFIT)

כמה שווה PROFIT AI (PROFIT) היום?
החי PROFITהמחיר ב USD הוא 0.01649583 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PROFIT ל USD?
המחיר הנוכחי של PROFIT ל USD הוא $ 0.01649583. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PROFIT AI?
שווי השוק של PROFIT הוא $ 164.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PROFIT?
ההיצע במחזור של PROFIT הוא 10.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PROFIT?
‏‏PROFIT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0411361 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PROFIT?
PROFIT ‏‏רשם מחירATL של 0.01214752 USD.
מהו נפח המסחר של PROFIT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PROFIT הוא -- USD.
האם PROFIT יעלה השנה?
PROFIT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PROFIT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:35:52 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.