עוד על PFL

PFL מידע על מחיר

PFL אתר רשמי

PFL טוקניומיקה

PFL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Professional Fighters League Fan Token סֵמֶל

Professional Fighters League Fan Token מחיר (PFL)

לא רשום

1 PFL ל USDמחיר חי:

$0.101688
$0.101688$0.101688
-4.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Professional Fighters League Fan Token (PFL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:35:44 (UTC+8)

Professional Fighters League Fan Token (PFL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.101543
$ 0.101543$ 0.101543
24 שעות נמוך
$ 0.106719
$ 0.106719$ 0.106719
גבוה 24 שעות

$ 0.101543
$ 0.101543$ 0.101543

$ 0.106719
$ 0.106719$ 0.106719

$ 6.95
$ 6.95$ 6.95

$ 0.076611
$ 0.076611$ 0.076611

+0.03%

-4.35%

-10.50%

-10.50%

Professional Fighters League Fan Token (PFL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.101688. במהלך 24 השעות האחרונות, PFL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.101543 לבין שיא של $ 0.106719, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PFLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.95, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.076611.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PFL השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -4.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Professional Fighters League Fan Token (PFL) מידע שוק

$ 201.20K
$ 201.20K$ 201.20K

--
----

$ 508.05K
$ 508.05K$ 508.05K

1.98M
1.98M 1.98M

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Professional Fighters League Fan Token הוא $ 201.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PFL הוא 1.98M, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 508.05K.

Professional Fighters League Fan Token (PFL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Professional Fighters League Fan Tokenל USDהיה $ -0.0046315484262184.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלProfessional Fighters League Fan Token ל USDהיה . $ -0.0040310038.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלProfessional Fighters League Fan Token ל USDהיה $ -0.0265640477.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Professional Fighters League Fan Tokenל USDהיה $ -0.07438977612235942.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0046315484262184-4.35%
30 ימים$ -0.0040310038-3.96%
60 ימים$ -0.0265640477-26.12%
90 ימים$ -0.07438977612235942-42.24%

מה זהProfessional Fighters League Fan Token (PFL)

Official Fan Token of the Professional Fighters League

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Professional Fighters League Fan Token (PFL) משאב

האתר הרשמי

Professional Fighters League Fan Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Professional Fighters League Fan Token (PFL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Professional Fighters League Fan Token (PFL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Professional Fighters League Fan Token.

בדוק את Professional Fighters League Fan Token תחזית המחיר עכשיו‏!

PFL למטבעות מקומיים

Professional Fighters League Fan Token (PFL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Professional Fighters League Fan Token (PFL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PFL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Professional Fighters League Fan Token (PFL)

כמה שווה Professional Fighters League Fan Token (PFL) היום?
החי PFLהמחיר ב USD הוא 0.101688 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PFL ל USD?
המחיר הנוכחי של PFL ל USD הוא $ 0.101688. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Professional Fighters League Fan Token?
שווי השוק של PFL הוא $ 201.20K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PFL?
ההיצע במחזור של PFL הוא 1.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PFL?
‏‏PFL השיג מחיר שיא (ATH) של 6.95 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PFL?
PFL ‏‏רשם מחירATL של 0.076611 USD.
מהו נפח המסחר של PFL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PFL הוא -- USD.
האם PFL יעלה השנה?
PFL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PFL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:35:44 (UTC+8)

Professional Fighters League Fan Token (PFL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.