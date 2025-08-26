Professional Fighters League Fan Token (PFL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.101543 $ 0.101543 $ 0.101543 24 שעות נמוך $ 0.106719 $ 0.106719 $ 0.106719 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.101543$ 0.101543 $ 0.101543 גבוה 24 שעות $ 0.106719$ 0.106719 $ 0.106719 שיא כל הזמנים $ 6.95$ 6.95 $ 6.95 המחיר הנמוך ביותר $ 0.076611$ 0.076611 $ 0.076611 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -4.35% שינוי מחיר (7D) -10.50% שינוי מחיר (7D) -10.50%

Professional Fighters League Fan Token (PFL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.101688. במהלך 24 השעות האחרונות, PFL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.101543 לבין שיא של $ 0.106719, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PFLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.95, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.076611.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PFL השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -4.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Professional Fighters League Fan Token (PFL) מידע שוק

שווי שוק $ 201.20K$ 201.20K $ 201.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 508.05K$ 508.05K $ 508.05K אספקת מחזור 1.98M 1.98M 1.98M אספקה כוללת 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Professional Fighters League Fan Token הוא $ 201.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PFL הוא 1.98M, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 508.05K.