Probit (PROB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.04003809 גבוה 24 שעות $ 0.04025971 שיא כל הזמנים $ 0.638644 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03102895 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) +0.21% שינוי מחיר (7D) +0.42%

Probit (PROB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04015597. במהלך 24 השעות האחרונות, PROB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04003809 לבין שיא של $ 0.04025971, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PROBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.638644, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03102895.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PROB השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, +0.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Probit (PROB) מידע שוק

שווי שוק $ 1.11M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.63M אספקת מחזור 27.70M אספקה כוללת 190,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Probit הוא $ 1.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PROB הוא 27.70M, עם היצע כולל של 190000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.63M.