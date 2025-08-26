עוד על PWROSE

Private Wrapped wROSE סֵמֶל

Private Wrapped wROSE מחיר (PWROSE)

לא רשום

1 PWROSE ל USDמחיר חי:

0.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Private Wrapped wROSE (PWROSE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:52:46 (UTC+8)

Private Wrapped wROSE (PWROSE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

0.00%

0.00%

0.00%

Private Wrapped wROSE (PWROSE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02366951. במהלך 24 השעות האחרונות, PWROSE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02366951 לבין שיא של $ 0.02366951, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PWROSEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.195036, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02032776.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PWROSE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Private Wrapped wROSE (PWROSE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Private Wrapped wROSE הוא $ 107.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PWROSE הוא 4.55M, עם היצע כולל של 4541083.328961634. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 107.49K.

Private Wrapped wROSE (PWROSE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Private Wrapped wROSEל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrivate Wrapped wROSE ל USDהיה . $ 0.0000000000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrivate Wrapped wROSE ל USDהיה $ 0.0000000000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Private Wrapped wROSEל USDהיה $ -0.0096472102470164.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ 0.00000000000.00%
60 ימים$ 0.00000000000.00%
90 ימים$ -0.0096472102470164-28.95%

מה זהPrivate Wrapped wROSE (PWROSE)

Private Wrapped wROSE (PWROSE) משאב

האתר הרשמי

Private Wrapped wROSEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Private Wrapped wROSE (PWROSE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Private Wrapped wROSE (PWROSE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Private Wrapped wROSE.

בדוק את Private Wrapped wROSE תחזית המחיר עכשיו‏!

PWROSE למטבעות מקומיים

Private Wrapped wROSE (PWROSE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Private Wrapped wROSE (PWROSE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PWROSE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Private Wrapped wROSE (PWROSE)

כמה שווה Private Wrapped wROSE (PWROSE) היום?
החי PWROSEהמחיר ב USD הוא 0.02366951 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PWROSE ל USD?
המחיר הנוכחי של PWROSE ל USD הוא $ 0.02366951. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Private Wrapped wROSE?
שווי השוק של PWROSE הוא $ 107.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PWROSE?
ההיצע במחזור של PWROSE הוא 4.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PWROSE?
‏‏PWROSE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.195036 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PWROSE?
PWROSE ‏‏רשם מחירATL של 0.02032776 USD.
מהו נפח המסחר של PWROSE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PWROSE הוא -- USD.
האם PWROSE יעלה השנה?
PWROSE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PWROSE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:52:46 (UTC+8)

