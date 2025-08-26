Private Wrapped wROSE (PWROSE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02366951 $ 0.02366951 $ 0.02366951 24 שעות נמוך $ 0.02366951 $ 0.02366951 $ 0.02366951 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02366951$ 0.02366951 $ 0.02366951 גבוה 24 שעות $ 0.02366951$ 0.02366951 $ 0.02366951 שיא כל הזמנים $ 0.195036$ 0.195036 $ 0.195036 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02032776$ 0.02032776 $ 0.02032776 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Private Wrapped wROSE (PWROSE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02366951. במהלך 24 השעות האחרונות, PWROSE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02366951 לבין שיא של $ 0.02366951, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PWROSEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.195036, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02032776.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PWROSE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Private Wrapped wROSE (PWROSE) מידע שוק

שווי שוק $ 107.58K$ 107.58K $ 107.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 107.49K$ 107.49K $ 107.49K אספקת מחזור 4.55M 4.55M 4.55M אספקה כוללת 4,541,083.328961634 4,541,083.328961634 4,541,083.328961634

שווי השוק הנוכחי של Private Wrapped wROSE הוא $ 107.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PWROSE הוא 4.55M, עם היצע כולל של 4541083.328961634. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 107.49K.