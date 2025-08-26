עוד על PIX

Private Wrapped IX סֵמֶל

Private Wrapped IX מחיר (PIX)

לא רשום

1 PIX ל USDמחיר חי:

$0.01293156
$0.01293156$0.01293156
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Private Wrapped IX (PIX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:20:16 (UTC+8)

Private Wrapped IX (PIX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01293156
$ 0.01293156$ 0.01293156
24 שעות נמוך
$ 0.01293156
$ 0.01293156$ 0.01293156
גבוה 24 שעות

$ 0.01293156
$ 0.01293156$ 0.01293156

$ 0.01293156
$ 0.01293156$ 0.01293156

$ 1.62
$ 1.62$ 1.62

$ 0.00477406
$ 0.00477406$ 0.00477406

--

0.00%

0.00%

0.00%

Private Wrapped IX (PIX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01293156. במהלך 24 השעות האחרונות, PIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01293156 לבין שיא של $ 0.01293156, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00477406.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Private Wrapped IX (PIX) מידע שוק

$ 27.26K
$ 27.26K$ 27.26K

--
----

$ 27.26K
$ 27.26K$ 27.26K

2.11M
2.11M 2.11M

2,108,282.871264223
2,108,282.871264223 2,108,282.871264223

שווי השוק הנוכחי של Private Wrapped IX הוא $ 27.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIX הוא 2.11M, עם היצע כולל של 2108282.871264223. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.26K.

Private Wrapped IX (PIX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Private Wrapped IXל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrivate Wrapped IX ל USDהיה . $ 0.0000000000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrivate Wrapped IX ל USDהיה $ 0.0000000000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Private Wrapped IXל USDהיה $ -0.00079798361311313.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ 0.00000000000.00%
60 ימים$ 0.00000000000.00%
90 ימים$ -0.00079798361311313-5.81%

מה זהPrivate Wrapped IX (PIX)

Private Wrapped IX (PIX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Private Wrapped IXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Private Wrapped IX (PIX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Private Wrapped IX (PIX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Private Wrapped IX.

בדוק את Private Wrapped IX תחזית המחיר עכשיו‏!

PIX למטבעות מקומיים

Private Wrapped IX (PIX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Private Wrapped IX (PIX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PIX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Private Wrapped IX (PIX)

כמה שווה Private Wrapped IX (PIX) היום?
החי PIXהמחיר ב USD הוא 0.01293156 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PIX ל USD?
המחיר הנוכחי של PIX ל USD הוא $ 0.01293156. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Private Wrapped IX?
שווי השוק של PIX הוא $ 27.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PIX?
ההיצע במחזור של PIX הוא 2.11M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PIX?
‏‏PIX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.62 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PIX?
PIX ‏‏רשם מחירATL של 0.00477406 USD.
מהו נפח המסחר של PIX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PIX הוא -- USD.
האם PIX יעלה השנה?
PIX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PIX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Private Wrapped IX (PIX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.