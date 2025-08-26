Private Wrapped IX (PIX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01293156 $ 0.01293156 $ 0.01293156 24 שעות נמוך $ 0.01293156 $ 0.01293156 $ 0.01293156 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01293156$ 0.01293156 $ 0.01293156 גבוה 24 שעות $ 0.01293156$ 0.01293156 $ 0.01293156 שיא כל הזמנים $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00477406$ 0.00477406 $ 0.00477406 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Private Wrapped IX (PIX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01293156. במהלך 24 השעות האחרונות, PIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01293156 לבין שיא של $ 0.01293156, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00477406.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Private Wrapped IX (PIX) מידע שוק

שווי שוק $ 27.26K$ 27.26K $ 27.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.26K$ 27.26K $ 27.26K אספקת מחזור 2.11M 2.11M 2.11M אספקה כוללת 2,108,282.871264223 2,108,282.871264223 2,108,282.871264223

שווי השוק הנוכחי של Private Wrapped IX הוא $ 27.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIX הוא 2.11M, עם היצע כולל של 2108282.871264223. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.26K.