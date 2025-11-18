Private Aviation Finance Token מחיר היום

מחיר Private Aviation Finance Token (CINO) בזמן אמת היום הוא $ 0.01375184, עם שינוי של 4.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CINO ל USD הוא $ 0.01375184 לכל CINO.

Private Aviation Finance Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,136,835, עם היצע במחזור של 659.71M CINO. ב‑24 השעות האחרונות, CINO סחר בין $ 0.0130203 (נמוך) ל $ 0.01451033 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.053481, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0130203.

ביצועים לטווח קצר, CINO נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו -20.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Private Aviation Finance Token (CINO) מידע שוק

שווי שוק $ 9.14M$ 9.14M $ 9.14M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.85M$ 13.85M $ 13.85M אספקת מחזור 659.71M 659.71M 659.71M אספקה כוללת 999,905,798.540201 999,905,798.540201 999,905,798.540201

