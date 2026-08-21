Privasea AI מחיר היום

מחיר Privasea AI (PRAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRAI ל USD הוא $ 0 לכל PRAI.

Privasea AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 109,731, עם היצע במחזור של 206.04M PRAI. ב‑24 השעות האחרונות, PRAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.096207, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PRAI נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו -2.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 687.26.

Privasea AI (PRAI) מידע שוק

שווי שוק $ 109.73K$ 109.73K $ 109.73K נפח (24 שעות) $ 687.26$ 687.26 $ 687.26 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 532.58K$ 532.58K $ 532.58K אספקת מחזור 206.04M 206.04M 206.04M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Privasea AI הוא $ 109.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 687.26. ההיצע במחזור של PRAI הוא 206.04M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 532.58K.