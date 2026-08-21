Privacy Hood by Virtuals מחיר היום

מחיר Privacy Hood by Virtuals (PHOOD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 28.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PHOOD ל USD הוא $ 0 לכל PHOOD.

Privacy Hood by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 55,583, עם היצע במחזור של 1.00B PHOOD. ב‑24 השעות האחרונות, PHOOD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PHOOD נע ב +2.45% בשעה האחרונה ו -2.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Privacy Hood by Virtuals (PHOOD) מידע שוק

שווי שוק $ 55.58K$ 55.58K $ 55.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.58K$ 55.58K $ 55.58K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Privacy Hood by Virtuals הוא $ 55.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHOOD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.58K.