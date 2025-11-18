Prism AI מחיר היום

מחיר Prism AI (PRSAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00564591, עם שינוי של 3.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRSAI ל USD הוא $ 0.00564591 לכל PRSAI.

Prism AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,645.91, עם היצע במחזור של 1.00M PRSAI. ב‑24 השעות האחרונות, PRSAI סחר בין $ 0.00555508 (נמוך) ל $ 0.0058763 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.617031, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00199182.

ביצועים לטווח קצר, PRSAI נע ב -- בשעה האחרונה ו -12.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Prism AI (PRSAI) מידע שוק

שווי שוק $ 5.65K$ 5.65K $ 5.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.65K$ 5.65K $ 5.65K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Prism AI הוא $ 5.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRSAI הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.65K.