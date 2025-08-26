Prime Staked XDC (PSXDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.096914$ 0.096914 $ 0.096914 המחיר הנמוך ביותר $ 0.045935$ 0.045935 $ 0.045935 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -27.42% שינוי מחיר (7D) -27.42%

Prime Staked XDC (PSXDC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.059978. במהלך 24 השעות האחרונות, PSXDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PSXDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.096914, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.045935.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PSXDC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Prime Staked XDC (PSXDC) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.41M$ 8.41M $ 8.41M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 140,219,254.0499336 140,219,254.0499336 140,219,254.0499336

שווי השוק הנוכחי של Prime Staked XDC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PSXDC הוא 0.00, עם היצע כולל של 140219254.0499336. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.41M.