Prime Staked XDC סֵמֶל

Prime Staked XDC מחיר (PSXDC)

לא רשום

1 PSXDC ל USDמחיר חי:

$0.059978
$0.059978
0.00%1D
mexc
USD
Prime Staked XDC (PSXDC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:05:14 (UTC+8)

Prime Staked XDC (PSXDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

--

-27.42%

-27.42%

Prime Staked XDC (PSXDC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.059978. במהלך 24 השעות האחרונות, PSXDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PSXDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.096914, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.045935.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PSXDC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Prime Staked XDC (PSXDC) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Prime Staked XDC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PSXDC הוא 0.00, עם היצע כולל של 140219254.0499336. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.41M.

Prime Staked XDC (PSXDC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Prime Staked XDCל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrime Staked XDC ל USDהיה . $ -0.0180604853.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrime Staked XDC ל USDהיה $ +0.0055067181.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Prime Staked XDCל USDהיה $ +0.00191689217915946.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0180604853-30.11%
60 ימים$ +0.0055067181+9.18%
90 ימים$ +0.00191689217915946+3.30%

מה זהPrime Staked XDC (PSXDC)

The XDC Liquid Staking System offers an accessible way for XDC holders to stake their tokens and earn rewards from masternodes without the usual barriers, such as high capital requirements, KYC restrictions, or hosting expenses. How It Works Stake and Receive Liquid Tokens When you stake 1 $XDC in the system, you receive 1 $pstXDC (Proof-of-Stake XDC) in return. The exchange rate is always 1 $XDC = 1 $pstXDC. $pstXDC represents your staked XDC and can be freely used across the ecosystem. Vault or Masternode Minting To stake, you first mint an XDC Vault or an XDC Masternode through the platform. Deposit your $XDC into the Vault or Masternode. Once deposited, $pstXDC is automatically credited to your wallet. Ecosystem Integration $pstXDC can be used in DeFi applications, providing liquidity, earning yield, or for trading, all while your staked $XDC continues to earn rewards from masternodes. Key Features and Benefits Access to Masternode Rewards: By staking through the liquid staking system, users earn rewards generated by XDC masternodes without needing to host or maintain the infrastructure themselves. No KYC or High Entry Barriers: Traditional masternode participation often requires significant capital (e.g., 10M XDC tokens) and compliance with KYC regulations. The liquid staking system eliminates these hurdles, making it accessible for all XDC holders. Lower Costs: Hosting expenses are managed at the protocol level, removing the technical and financial burdens on individual users. Flexibility with $pstXDC: $pstXDC acts as a liquid staking derivative, allowing holders to retain liquidity while earning staking rewards. This token can be transferred, used in decentralized applications, or redeemed for the original $XDC at any time. Security and Transparency Smart Contract-Driven: The staking system operates on secure smart contracts, ensuring your funds are safe and transactions are transparent. Decentralized Reward Distribution: Rewards from masternodes are distributed proportionally and transparently to all participants.

Prime Staked XDC (PSXDC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Prime Staked XDCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Prime Staked XDC (PSXDC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Prime Staked XDC (PSXDC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Prime Staked XDC.

בדוק את Prime Staked XDC תחזית המחיר עכשיו‏!

PSXDC למטבעות מקומיים

Prime Staked XDC (PSXDC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Prime Staked XDC (PSXDC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PSXDC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Prime Staked XDC (PSXDC)

כמה שווה Prime Staked XDC (PSXDC) היום?
החי PSXDCהמחיר ב USD הוא 0.059978 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PSXDC ל USD?
המחיר הנוכחי של PSXDC ל USD הוא $ 0.059978. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Prime Staked XDC?
שווי השוק של PSXDC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PSXDC?
ההיצע במחזור של PSXDC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PSXDC?
‏‏PSXDC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.096914 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PSXDC?
PSXDC ‏‏רשם מחירATL של 0.045935 USD.
מהו נפח המסחר של PSXDC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PSXDC הוא -- USD.
האם PSXDC יעלה השנה?
PSXDC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PSXDC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:05:14 (UTC+8)

