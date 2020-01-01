Price Ai (PRICEAI) טוקנומיקה
Price Ai aims to empower cryptocurrency holders by providing a unique investment opportunity that rewards users with 5% Base ETH rewards simply for holding the token.
Functionality: Price Ai operates on a dedicated smart contract that not only delivers passive income but also integrates real-time price alerts through a custom bot, tailored to enhance user engagement and investment strategies. The bot will not only give you signals it will also trade for you. This feature ensures that holders are always informed about price movements, maximizing their gains.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Price Ai (PRICEAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Price Ai (PRICEAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Price Ai (PRICEAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של PRICEAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות PRICEAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את PRICEAIטוקניומיקה, חקרו אתPRICEAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
