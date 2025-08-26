Price Ai (PRICEAI) מידע על מחיר (USD)

Price Ai (PRICEAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PRICEAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRICEAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.071758, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRICEAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+32.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Price Ai (PRICEAI) מידע שוק

שווי שוק $ 3.66K$ 3.66K $ 3.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.66K$ 3.66K $ 3.66K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Price Ai הוא $ 3.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRICEAI הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.66K.