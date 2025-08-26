עוד על PLATY

President Platy סֵמֶל

President Platy מחיר (PLATY)

1 PLATY ל USDמחיר חי:

$0.0004321
$0.0004321
-1.00%1D
President Platy (PLATY) טבלת מחירים חיה
President Platy (PLATY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.64%

-1.00%

+5.64%

+5.64%

President Platy (PLATY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PLATY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLATYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLATY השתנה ב +0.64% במהלך השעה האחרונה, -1.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

President Platy (PLATY) מידע שוק

$ 432.10K
$ 432.10K

$ 432.10K
$ 432.10K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של President Platy הוא $ 432.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLATY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 432.10K.

President Platy (PLATY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של President Platyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPresident Platy ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPresident Platy ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של President Platyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.00%
30 ימים$ 0+8.23%
60 ימים$ 0+76.03%
90 ימים$ 0--

מה זהPresident Platy (PLATY)

Following the disappearance of the initial creator of President Platy, in December 2024, the Platy community created the People's Democratic Republic of Platikistan (PDRP) and formed a new Government, as a CTO-Micronation. The PDRP adopted President Platy (Platy) token as its national currency and increased the number of citizens (holders) to about 35,000. The major task of the PDRP's new Government is to fight devaluation by making 1 Platy equal to at least 2 USD. In this regard, buybacks have taken place and many partnerships are envisaged. Measures have equally been taken to stabilize the price of Platy. Apart from a government, a currency, and a population, Platikistan shall have all the other attributes of statehood, such as land (including NFTs); a motto, a flag, an anthem, an army, elections, foreign affairs, and many more. With just a few Dollars, you can become a noble citizen of Platikistan. Long live President Platy! Long live Platikistan! Long live Cronos!

President Platy (PLATY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

President Platyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה President Platy (PLATY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות President Platy (PLATY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור President Platy.

בדוק את President Platy תחזית המחיר עכשיו‏!

PLATY למטבעות מקומיים

President Platy (PLATY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של President Platy (PLATY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PLATY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על President Platy (PLATY)

כמה שווה President Platy (PLATY) היום?
החי PLATYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PLATY ל USD?
המחיר הנוכחי של PLATY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של President Platy?
שווי השוק של PLATY הוא $ 432.10K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PLATY?
ההיצע במחזור של PLATY הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PLATY?
‏‏PLATY השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PLATY?
PLATY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PLATY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PLATY הוא -- USD.
האם PLATY יעלה השנה?
PLATY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PLATY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
President Platy (PLATY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.