President Platy (PLATY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.64% שינוי מחיר (1D) -1.00% שינוי מחיר (7D) +5.64%

President Platy (PLATY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PLATY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLATYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLATY השתנה ב +0.64% במהלך השעה האחרונה, -1.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

President Platy (PLATY) מידע שוק

שווי שוק $ 432.10K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 432.10K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של President Platy הוא $ 432.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLATY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 432.10K.