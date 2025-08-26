predict (PREDICT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01413295$ 0.01413295 $ 0.01413295 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00011075$ 0.00011075 $ 0.00011075 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +6.26% שינוי מחיר (7D) +6.26%

predict (PREDICT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00012828. במהלך 24 השעות האחרונות, PREDICT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PREDICTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01413295, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00011075.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PREDICT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

predict (PREDICT) מידע שוק

שווי שוק $ 5.39K$ 5.39K $ 5.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.39K$ 5.39K $ 5.39K אספקת מחזור 42.00M 42.00M 42.00M אספקה כוללת 42,000,069.0 42,000,069.0 42,000,069.0

שווי השוק הנוכחי של predict הוא $ 5.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PREDICT הוא 42.00M, עם היצע כולל של 42000069.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.39K.