Precious Metals USD מחיר היום

מחיר Precious Metals USD (PMUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.575332, עם שינוי של 4.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PMUSD ל USD הוא $ 0.575332 לכל PMUSD.

Precious Metals USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 54,081,916, עם היצע במחזור של 94.00M PMUSD. ב‑24 השעות האחרונות, PMUSD סחר בין $ 0.575297 (נמוך) ל $ 0.600362 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.08, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.113327.

ביצועים לטווח קצר, PMUSD נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -11.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 26.91K.

Precious Metals USD (PMUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 54.08M$ 54.08M $ 54.08M נפח (24 שעות) $ 26.91K$ 26.91K $ 26.91K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.08M$ 54.08M $ 54.08M אספקת מחזור 94.00M 94.00M 94.00M אספקה כוללת 94,001,203.62222221 94,001,203.62222221 94,001,203.62222221

שווי השוק הנוכחי של Precious Metals USD הוא $ 54.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 26.91K. ההיצע במחזור של PMUSD הוא 94.00M, עם היצע כולל של 94001203.62222221. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.08M.