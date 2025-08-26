Pozi (POZI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.36%
שינוי מחיר (1D) -0.76%
שינוי מחיר (7D) -7.01%

Pozi (POZI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POZI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POZIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POZI השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -0.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pozi (POZI) מידע שוק

שווי שוק $ 13.70K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.70K
אספקת מחזור 999.27M
אספקה כוללת 999,272,361.08314

שווי השוק הנוכחי של Pozi הוא $ 13.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POZI הוא 999.27M, עם היצע כולל של 999272361.08314. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.70K.