Powerloom מחיר היום

מחיר Powerloom (POWER) בזמן אמת היום הוא $ 0.00301464, עם שינוי של 8.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POWER ל USD הוא $ 0.00301464 לכל POWER.

Powerloom כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 521,858, עם היצע במחזור של 173.11M POWER. ב‑24 השעות האחרונות, POWER סחר בין $ 0.0030144 (נמוך) ל $ 0.00338713 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.330112, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00296729.

ביצועים לטווח קצר, POWER נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -15.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Powerloom (POWER) מידע שוק

שווי שוק $ 521.86K$ 521.86K $ 521.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M אספקת מחזור 173.11M 173.11M 173.11M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Powerloom הוא $ 521.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POWER הוא 173.11M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.01M.