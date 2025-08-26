POWERCITY WATT (WATT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00586425$ 0.00586425 $ 0.00586425 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.35% שינוי מחיר (1D) +1.48% שינוי מחיר (7D) -9.16% שינוי מחיר (7D) -9.16%

POWERCITY WATT (WATT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WATT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WATTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00586425, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WATT השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, +1.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

POWERCITY WATT (WATT) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 2,782,363,744.0 2,782,363,744.0 2,782,363,744.0

שווי השוק הנוכחי של POWERCITY WATT הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WATT הוא 0.00, עם היצע כולל של 2782363744.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.45M.