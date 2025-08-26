עוד על WATT

WATT מידע על מחיר

WATT מסמך לבן

WATT אתר רשמי

WATT טוקניומיקה

WATT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

POWERCITY WATT סֵמֶל

POWERCITY WATT מחיר (WATT)

לא רשום

1 WATT ל USDמחיר חי:

$0.00052452
$0.00052452$0.00052452
+1.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
POWERCITY WATT (WATT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:04:29 (UTC+8)

POWERCITY WATT (WATT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00586425
$ 0.00586425$ 0.00586425

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

+1.48%

-9.16%

-9.16%

POWERCITY WATT (WATT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WATT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WATTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00586425, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WATT השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, +1.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

POWERCITY WATT (WATT) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

0.00
0.00 0.00

2,782,363,744.0
2,782,363,744.0 2,782,363,744.0

שווי השוק הנוכחי של POWERCITY WATT הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WATT הוא 0.00, עם היצע כולל של 2782363744.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.45M.

POWERCITY WATT (WATT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של POWERCITY WATTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPOWERCITY WATT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPOWERCITY WATT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של POWERCITY WATTל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.48%
30 ימים$ 0+23.37%
60 ימים$ 0+89.90%
90 ימים$ 0--

מה זהPOWERCITY WATT (WATT)

POWERCITY is revolutionizing the way native stakers of a token earn rewards for their participation. To achieve this objective, POWERCITY has adopted a revenue-over-inflation architecture. This design comprises an ecosystem of DeFi applications that bring utility and innovation to the space

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

POWERCITY WATT (WATT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

POWERCITY WATTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה POWERCITY WATT (WATT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות POWERCITY WATT (WATT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור POWERCITY WATT.

בדוק את POWERCITY WATT תחזית המחיר עכשיו‏!

WATT למטבעות מקומיים

POWERCITY WATT (WATT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של POWERCITY WATT (WATT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WATT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על POWERCITY WATT (WATT)

כמה שווה POWERCITY WATT (WATT) היום?
החי WATTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WATT ל USD?
המחיר הנוכחי של WATT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של POWERCITY WATT?
שווי השוק של WATT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WATT?
ההיצע במחזור של WATT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WATT?
‏‏WATT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00586425 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WATT?
WATT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WATT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WATT הוא -- USD.
האם WATT יעלה השנה?
WATT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WATT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:04:29 (UTC+8)

POWERCITY WATT (WATT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.