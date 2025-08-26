POWERCITY Earn Protocol (EARN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00663146 $ 0.00663146 $ 0.00663146 24 שעות נמוך $ 0.00728351 $ 0.00728351 $ 0.00728351 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00663146$ 0.00663146 $ 0.00663146 גבוה 24 שעות $ 0.00728351$ 0.00728351 $ 0.00728351 שיא כל הזמנים $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00147708$ 0.00147708 $ 0.00147708 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.75% שינוי מחיר (1D) +5.68% שינוי מחיר (7D) -9.47% שינוי מחיר (7D) -9.47%

POWERCITY Earn Protocol (EARN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00707027. במהלך 24 השעות האחרונות, EARN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00663146 לבין שיא של $ 0.00728351, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EARNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.26, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00147708.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EARN השתנה ב +0.75% במהלך השעה האחרונה, +5.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

POWERCITY Earn Protocol (EARN) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 702.70K$ 702.70K $ 702.70K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של POWERCITY Earn Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EARN הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 702.70K.