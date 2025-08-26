עוד על EARN

POWERCITY Earn Protocol סֵמֶל

POWERCITY Earn Protocol מחיר (EARN)

לא רשום

1 EARN ל USDמחיר חי:

+5.60%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
POWERCITY Earn Protocol (EARN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:04:20 (UTC+8)

POWERCITY Earn Protocol (EARN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.75%

+5.68%

-9.47%

-9.47%

POWERCITY Earn Protocol (EARN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00707027. במהלך 24 השעות האחרונות, EARN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00663146 לבין שיא של $ 0.00728351, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EARNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.26, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00147708.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EARN השתנה ב +0.75% במהלך השעה האחרונה, +5.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

POWERCITY Earn Protocol (EARN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של POWERCITY Earn Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EARN הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 702.70K.

POWERCITY Earn Protocol (EARN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של POWERCITY Earn Protocolל USDהיה $ +0.00037984.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPOWERCITY Earn Protocol ל USDהיה . $ +0.0009434596.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPOWERCITY Earn Protocol ל USDהיה $ +0.0094426892.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של POWERCITY Earn Protocolל USDהיה $ +0.0033556043824847638.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00037984+5.68%
30 ימים$ +0.0009434596+13.34%
60 ימים$ +0.0094426892+133.55%
90 ימים$ +0.0033556043824847638+90.33%

מה זהPOWERCITY Earn Protocol (EARN)

Emissions token that is issued as rewards to stability pool providers, goes through an annual halving process similar to Bitcoin, fixed supply, but as it is being emitted out simulates an inflationary coin, until the emissions cease and it then is static. its is a part of the EARN protocol, https://www.youtube.com/watch?v=jmw4B8pmFtA

POWERCITY Earn Protocol (EARN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

POWERCITY Earn Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה POWERCITY Earn Protocol (EARN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות POWERCITY Earn Protocol (EARN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור POWERCITY Earn Protocol.

בדוק את POWERCITY Earn Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

EARN למטבעות מקומיים

POWERCITY Earn Protocol (EARN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של POWERCITY Earn Protocol (EARN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EARN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על POWERCITY Earn Protocol (EARN)

כמה שווה POWERCITY Earn Protocol (EARN) היום?
החי EARNהמחיר ב USD הוא 0.00707027 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EARN ל USD?
המחיר הנוכחי של EARN ל USD הוא $ 0.00707027. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של POWERCITY Earn Protocol?
שווי השוק של EARN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EARN?
ההיצע במחזור של EARN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EARN?
‏‏EARN השיג מחיר שיא (ATH) של 1.26 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EARN?
EARN ‏‏רשם מחירATL של 0.00147708 USD.
מהו נפח המסחר של EARN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EARN הוא -- USD.
האם EARN יעלה השנה?
EARN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EARN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:04:20 (UTC+8)

