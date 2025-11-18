Power Play מחיר היום

מחיר Power Play (POWER) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000823, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POWER ל USD הוא $ 0.00000823 לכל POWER.

Power Play כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,228.76, עם היצע במחזור של 1.00B POWER. ב‑24 השעות האחרונות, POWER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0006774, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000504.

ביצועים לטווח קצר, POWER נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Power Play (POWER) מידע שוק

שווי שוק $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Power Play הוא $ 8.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POWER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.23K.