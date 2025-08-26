עוד על DUREV

Povel Durev סֵמֶל

Povel Durev מחיר (DUREV)

1 DUREV ל USDמחיר חי:

$0.01061256
$0.01061256$0.01061256
-5.90%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Povel Durev (DUREV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:19:08 (UTC+8)

Povel Durev (DUREV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01057061
24 שעות נמוך
$ 0.01132177
גבוה 24 שעות

$ 0.01057061
$ 0.01132177
$ 0.167897
$ 0.00393016
-0.38%

-6.30%

-11.39%

-11.39%

Povel Durev (DUREV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01057316. במהלך 24 השעות האחרונות, DUREV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01057061 לבין שיא של $ 0.01132177, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUREVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.167897, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00393016.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUREV השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, -6.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Povel Durev (DUREV) מידע שוק

$ 1.06M
--
$ 1.06M
99.33M
99,327,795.57
שווי השוק הנוכחי של Povel Durev הוא $ 1.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUREV הוא 99.33M, עם היצע כולל של 99327795.57. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.06M.

Povel Durev (DUREV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Povel Durevל USDהיה $ -0.00071125386267889.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPovel Durev ל USDהיה . $ +0.0014454101.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPovel Durev ל USDהיה $ +0.0152296198.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Povel Durevל USDהיה $ +0.0053916635190877665.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00071125386267889-6.30%
30 ימים$ +0.0014454101+13.67%
60 ימים$ +0.0152296198+144.04%
90 ימים$ +0.0053916635190877665+104.06%

מה זהPovel Durev (DUREV)

Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov.

Povel Durev (DUREV) משאב

האתר הרשמי

Povel Durevתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Povel Durev (DUREV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Povel Durev (DUREV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Povel Durev.

בדוק את Povel Durev תחזית המחיר עכשיו‏!

DUREV למטבעות מקומיים

Povel Durev (DUREV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Povel Durev (DUREV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DUREV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Povel Durev (DUREV)

כמה שווה Povel Durev (DUREV) היום?
החי DUREVהמחיר ב USD הוא 0.01057316 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DUREV ל USD?
המחיר הנוכחי של DUREV ל USD הוא $ 0.01057316. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Povel Durev?
שווי השוק של DUREV הוא $ 1.06M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DUREV?
ההיצע במחזור של DUREV הוא 99.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DUREV?
‏‏DUREV השיג מחיר שיא (ATH) של 0.167897 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DUREV?
DUREV ‏‏רשם מחירATL של 0.00393016 USD.
מהו נפח המסחר של DUREV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DUREV הוא -- USD.
האם DUREV יעלה השנה?
DUREV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DUREV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:19:08 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.