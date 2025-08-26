Povel Durev (DUREV) מידע על מחיר (USD)

Povel Durev (DUREV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01057316. במהלך 24 השעות האחרונות, DUREV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01057061 לבין שיא של $ 0.01132177, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUREVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.167897, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00393016.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUREV השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, -6.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Povel Durev (DUREV) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Povel Durev הוא $ 1.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUREV הוא 99.33M, עם היצע כולל של 99327795.57. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.06M.