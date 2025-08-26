PoSciDonDAO Token מחיר (SCI)
PoSciDonDAO Token (SCI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.677818. במהלך 24 השעות האחרונות, SCI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.658893 לבין שיא של $ 0.751319, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.404068.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCI השתנה ב +1.86% במהלך השעה האחרונה, -6.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של PoSciDonDAO Token הוא $ 2.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCI הוא 4.03M, עם היצע כולל של 18910000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.59M.
במהלך היום, השינוי במחיר של PoSciDonDAO Tokenל USDהיה $ -0.0509310539191398.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPoSciDonDAO Token ל USDהיה . $ -0.2468869371.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPoSciDonDAO Token ל USDהיה $ +0.1335934542.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PoSciDonDAO Tokenל USDהיה $ -0.0125345200478633.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0509310539191398
|-6.98%
|30 ימים
|$ -0.2468869371
|-36.42%
|60 ימים
|$ +0.1335934542
|+19.71%
|90 ימים
|$ -0.0125345200478633
|-1.81%
Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
