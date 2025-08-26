PoSciDonDAO Token (SCI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.658893
גבוה 24 שעות $ 0.751319
שיא כל הזמנים $ 6.38
המחיר הנמוך ביותר $ 0.404068
שינוי מחיר (שעה אחת) +1.86%
שינוי מחיר (1D) -6.98%
שינוי מחיר (7D) -14.40%

PoSciDonDAO Token (SCI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.677818. במהלך 24 השעות האחרונות, SCI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.658893 לבין שיא של $ 0.751319, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.404068.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCI השתנה ב +1.86% במהלך השעה האחרונה, -6.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PoSciDonDAO Token (SCI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.68M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.59M
אספקת מחזור 4.03M
אספקה כוללת 18,910,000.0

שווי השוק הנוכחי של PoSciDonDAO Token הוא $ 2.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCI הוא 4.03M, עם היצע כולל של 18910000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.59M.