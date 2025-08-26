עוד על PORT

PORT מידע על מחיר

PORT אתר רשמי

PORT טוקניומיקה

PORT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Port Finance סֵמֶל

Port Finance מחיר (PORT)

לא רשום

1 PORT ל USDמחיר חי:

$0.00420502
$0.00420502$0.00420502
-6.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Port Finance (PORT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:52:29 (UTC+8)

Port Finance (PORT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00411192
$ 0.00411192$ 0.00411192
24 שעות נמוך
$ 0.00451746
$ 0.00451746$ 0.00451746
גבוה 24 שעות

$ 0.00411192
$ 0.00411192$ 0.00411192

$ 0.00451746
$ 0.00451746$ 0.00451746

$ 15.21
$ 15.21$ 15.21

$ 0.00189486
$ 0.00189486$ 0.00189486

-0.92%

-6.87%

+8.35%

+8.35%

Port Finance (PORT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00420502. במהלך 24 השעות האחרונות, PORT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00411192 לבין שיא של $ 0.00451746, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PORTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.21, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00189486.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PORT השתנה ב -0.92% במהלך השעה האחרונה, -6.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Port Finance (PORT) מידע שוק

$ 149.79K
$ 149.79K$ 149.79K

--
----

$ 420.50K
$ 420.50K$ 420.50K

35.62M
35.62M 35.62M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Port Finance הוא $ 149.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PORT הוא 35.62M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 420.50K.

Port Finance (PORT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Port Financeל USDהיה $ -0.000310405274662339.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPort Finance ל USDהיה . $ -0.0000676776.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPort Finance ל USDהיה $ -0.0004252023.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Port Financeל USDהיה $ +0.000099652705621244.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000310405274662339-6.87%
30 ימים$ -0.0000676776-1.60%
60 ימים$ -0.0004252023-10.11%
90 ימים$ +0.000099652705621244+2.43%

מה זהPort Finance (PORT)

Port Finance is a money-market, non-custodial liquidity protocol on Solana. They aim to provide a comprehensive suite of lending products, including variable-rate lending, fixed-rate lending, and interest rate swap.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Port Finance (PORT) משאב

האתר הרשמי

Port Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Port Finance (PORT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Port Finance (PORT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Port Finance.

בדוק את Port Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

PORT למטבעות מקומיים

Port Finance (PORT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Port Finance (PORT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PORT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Port Finance (PORT)

כמה שווה Port Finance (PORT) היום?
החי PORTהמחיר ב USD הוא 0.00420502 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PORT ל USD?
המחיר הנוכחי של PORT ל USD הוא $ 0.00420502. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Port Finance?
שווי השוק של PORT הוא $ 149.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PORT?
ההיצע במחזור של PORT הוא 35.62M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PORT?
‏‏PORT השיג מחיר שיא (ATH) של 15.21 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PORT?
PORT ‏‏רשם מחירATL של 0.00189486 USD.
מהו נפח המסחר של PORT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PORT הוא -- USD.
האם PORT יעלה השנה?
PORT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PORT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:52:29 (UTC+8)

Port Finance (PORT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.