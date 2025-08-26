Port Finance (PORT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00411192 גבוה 24 שעות $ 0.00451746 שיא כל הזמנים $ 15.21 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00189486 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.92% שינוי מחיר (1D) -6.87% שינוי מחיר (7D) +8.35%

Port Finance (PORT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00420502. במהלך 24 השעות האחרונות, PORT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00411192 לבין שיא של $ 0.00451746, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PORTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.21, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00189486.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PORT השתנה ב -0.92% במהלך השעה האחרונה, -6.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Port Finance (PORT) מידע שוק

שווי שוק $ 149.79K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 420.50K אספקת מחזור 35.62M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Port Finance הוא $ 149.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PORT הוא 35.62M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 420.50K.