PORKY PIG PARTY מחיר היום

מחיר PORKY PIG PARTY (PPP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000578, עם שינוי של 2.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PPP ל USD הוא $ 0.00000578 לכל PPP.

PORKY PIG PARTY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,780.77, עם היצע במחזור של 999.70M PPP. ב‑24 השעות האחרונות, PPP סחר בין $ 0.00000578 (נמוך) ל $ 0.00000592 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00008922, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000578.

ביצועים לטווח קצר, PPP נע ב -- בשעה האחרונה ו -19.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PORKY PIG PARTY (PPP) מידע שוק

שווי שוק $ 5.78K$ 5.78K $ 5.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.78K$ 5.78K $ 5.78K אספקת מחזור 999.70M 999.70M 999.70M אספקה כוללת 999,698,806.590517 999,698,806.590517 999,698,806.590517

שווי השוק הנוכחי של PORKY PIG PARTY הוא $ 5.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PPP הוא 999.70M, עם היצע כולל של 999698806.590517. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.78K.