Populous מחיר היום

מחיר Populous (PPT) בזמן אמת היום הוא $ 0.086698, עם שינוי של 5.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PPT ל USD הוא $ 0.086698 לכל PPT.

Populous כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,538,730, עם היצע במחזור של 52.35M PPT. ב‑24 השעות האחרונות, PPT סחר בין $ 0.086658 (נמוך) ל $ 0.102675 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 75.19, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00662912.

ביצועים לטווח קצר, PPT נע ב -0.89% בשעה האחרונה ו -1.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.71K.

Populous (PPT) מידע שוק

שווי שוק $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M נפח (24 שעות) $ 3.71K$ 3.71K $ 3.71K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M אספקת מחזור 52.35M 52.35M 52.35M אספקה כוללת 53,252,246.0 53,252,246.0 53,252,246.0

שווי השוק הנוכחי של Populous הוא $ 4.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.71K. ההיצע במחזור של PPT הוא 52.35M, עם היצע כולל של 53252246.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.62M.